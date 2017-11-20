В столице задержан дезертир

Сотрудники СБУ провели задержание в столице данного дезертира, который скрывался ранее в аннексированном Крыму. Про это говорится в сообщении пресс-службы СБУ в социальной сети Facebook.

Известно, что работники СБУ вместе с военной прокуратурой и военной службой задержали в Киеве дезертира, а также начальника связи - командира гаубичного артиллерийского дивизиона - также уточняют в сообщении. Кроме того, известно, что военный в августе 2015 г. самовольно покинул воинскую часть на Донетчине и выехал на территорию аннексированного Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре дезертира задержали на Сумщине.