11:49 20.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице задержан дезертир

В ноябре 2017 г. дезертир конспиративно прибыл в столицу Украины для решения своих личных вопросов.

В столице задержан дезертир

Сотрудники СБУ провели задержание в столице данного дезертира, который скрывался ранее в аннексированном Крыму. Про это говорится в сообщении пресс-службы СБУ в социальной сети Facebook.

Известно, что работники СБУ вместе с военной прокуратурой и военной службой задержали в Киеве дезертира, а также начальника связи - командира гаубичного артиллерийского дивизиона  - также уточняют в сообщении. Кроме того, известно, что военный в августе 2015 г. самовольно покинул воинскую часть на Донетчине и выехал на территорию аннексированного Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре дезертира задержали на Сумщине.


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