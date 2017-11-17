10:20 17.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100179312:labazovych

В Киеве бульвар Верховной Рады залило кипятком

В Днепровском районе столицы на бульваре Верховной Рады произошел прорыв теплосети, в результате чего улицу затопило кипятком. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

В Киеве бульвар Верховной Рады залило кипятком

Как отмечается, из-за сильнейшего прорыва теплосети посреди проезжей части образовалась яма. В данный момент на месте до сих пор лежат остатки асфальта, песок, стоит вода. В результате, этот участок коммунальные службы огородили специальным забором и защитной лентой.

"В результате прорыва теплосети горячей водой затопило часть самого бульвара и проспекта Мира", - говорится в сообщении.

Согласно словам правоохранителей, вода настолько быстро прибывала, что буквально за пять минут все дорожное полотно покрылось кипятком. По нашей информации, в близлежащих домах пока нет горячего водоснабжения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве 800 домов остаются без отопления, поскольку не выдерживают теплосети. Это связано с авариями на теплосетях, которые возникают из-за того, что сети не выдерживают давления. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив