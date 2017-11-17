В Киеве бульвар Верховной Рады залило кипятком

Как отмечается, из-за сильнейшего прорыва теплосети посреди проезжей части образовалась яма. В данный момент на месте до сих пор лежат остатки асфальта, песок, стоит вода. В результате, этот участок коммунальные службы огородили специальным забором и защитной лентой.

"В результате прорыва теплосети горячей водой затопило часть самого бульвара и проспекта Мира", - говорится в сообщении.

Согласно словам правоохранителей, вода настолько быстро прибывала, что буквально за пять минут все дорожное полотно покрылось кипятком. По нашей информации, в близлежащих домах пока нет горячего водоснабжения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве 800 домов остаются без отопления, поскольку не выдерживают теплосети. Это связано с авариями на теплосетях, которые возникают из-за того, что сети не выдерживают давления.