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В центре столицы ночью горел жилой дом - ВИДЕО

Во вторник вечером, 14 ноября, в Киеве загорелся жилой дом.

В центре столицы ночью горел жилой дом - ВИДЕО

Пожарные уже на месте установили, что на улице Панаса Мирного в Печерском районе горит крыша. Поэтому пришло для тушения использовать десять единиц техники, около 60 пожарных, три автолестницы и коленчатый подъемник.

На месте инцидента развернут оперативный штаб. Пожарные предполагают что огонь мог возникнуть в результате проблем с электропроводкой.

Как сообщает пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к двум часам ночи огонь удалось локализовать. Вместе с тем спасатели эвакуировали всех людей, поэтому никто не пострадал. Угрозы распространения огня дальше также не наблюдается, – заверили в ГосЧС.

Сейчас на месте работают две автолестницы, коленчатый подъемник, патрульная полиция, несколько бригад скорой помощи.

Здание, которое загорелось было построено в 2003 году. Дом насчитывает десять этажей в высоту, восемь из которых – жилые.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Киеве в дквятиэтажном жилом доме на Лесном проспекте возник пожар в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Во время тушения пожара сотрудники ГосЧС спасли 14 человек.


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