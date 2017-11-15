12:15 15.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На День достоинства и свободы столичная власть потратит 40 тысяч гривен

Киевская городская государственная администрация намерена выделить 39,6 тысяч гривен на проведение мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы, которой будут отмечать 21 ноября.

На День достоинства и свободы столичная власть потратит 40 тысяч гривен

Как сообщает департамент общественных коммуникаций КГГА, услуги по подготовке и проведению мероприятий были закуплены по результатам тендера. Еще 39 тысяч гривен будут выделены на подготовку и проведение мероприятий по случаю Дня памяти жертв голодоморов, который отмечается 25 ноября, - пояснили в администрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация намерена ограничить движение автомобильного транспорта на Владимирском проезде из-за мероприятий по празднованию Дня достоинства и свободы 21 ноября.


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