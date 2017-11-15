На День достоинства и свободы столичная власть потратит 40 тысяч гривен

Как сообщает департамент общественных коммуникаций КГГА, услуги по подготовке и проведению мероприятий были закуплены по результатам тендера. Еще 39 тысяч гривен будут выделены на подготовку и проведение мероприятий по случаю Дня памяти жертв голодоморов, который отмечается 25 ноября, - пояснили в администрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация намерена ограничить движение автомобильного транспорта на Владимирском проезде из-за мероприятий по празднованию Дня достоинства и свободы 21 ноября.