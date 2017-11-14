Суд отправил в СИЗО одного из задержанных со взрывчаткой в Киеве

Дарницкий районный суд города Киева во вторник, 14 ноября, определил меру пресечения для одного из двух задержанных в автомобиле со взрывчаткой Ярославу Павлишинцу.
Суд постановил содержать обвиняемого под стражей в течении двух месяцев. Вместе с тем суд дал ему возможность внести залог в размере 256 тысяч гривен.
Судебное заседание в отношении второго задержанного проходит в эти минуты.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье,12 ноября, полиция задержала автомобиль со взрывчаткой внутри. При этом взрывчатка была подготовлена к использованию. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, автомобиль был обнаружен на парковке торгового центра в Дарницком районе.