Суд отправил в СИЗО одного из задержанных со взрывчаткой в Киеве

Суд постановил содержать обвиняемого под стражей в течении двух месяцев. Вместе с тем суд дал ему возможность внести залог в размере 256 тысяч гривен.

Судебное заседание в отношении второго задержанного проходит в эти минуты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье,12 ноября, полиция задержала автомобиль со взрывчаткой внутри. При этом взрывчатка была подготовлена ​​к использованию. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, автомобиль был обнаружен на парковке торгового центра в Дарницком районе.