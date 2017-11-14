15:46 14.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко призывает учитывать интересы местного самоуправления

Виталий Кличко выступил в рамках Дня диалога с парламентом.

Кличко призывает учитывать интересы местного самоуправления

Учет в госбюджете на 2018 год интересов в том числе местного самоуправления - чрезвычайно важно. Такое заявление сделал глава Ассоциации городов Украины (АГУ), мэр города Киева Виталий Кличко – в рамках своего выступления на Дне диалога с парламентом страны.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Согласнго этому сообщению – с июля 2017 г. представители Ассоциации украинских городов активно участвуют в бюджетном процессе. Уже получилось предвидеть около 27-ми миллиардов гривен в изменениях госбюджета-2017 (19,1 миллиарда в июле, а также 7,6 миллиарда – на прошлой неделе). В основном эти средства – для устранения задолженности по субсидиям – добавил мэр.

Как сообщал УРА-Информ, парламент начнет рассмотрение Госбюджета-2018 14-го ноября.


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