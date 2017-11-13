10:55 13.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на ходу загорелся трамвай, движение транспорта остановлено

В Киеве утром в понедельник, 13 ноября, на ходу загорелся один из вагонов скоростного трамвая.

В Киеве на ходу загорелся трамвай, движение транспорта остановлено

К счастью никто в результате инцидента не пострадал. Вместе с тем движение транспорта в час пик было приостановлено.

Как сообщают в социальной сети очевидцы, авария произошла на остановке трамвая Бульвар Вацлава Гавела (бывший бульвар Ивана Лепсе).

Тут загорелся скоростной трамвай, который двигался в направлении Борщаговки. В настоящее время движение электротранспорта уже возобновили.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столичном метро в пятницу на рельсы упал человек. Инцидент произошел на станции "Дарница". Пострадавшего достали и увезли в больницу. Сейчас полиция выясняет причины падения человека на рельсы.


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