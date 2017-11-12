В столице откроется выставка 100-летия Украинской революции

Сообщается, что выставка будет состоять из череды баннеров, на которых будет размещена информация о наиболее влиятельных и активных политических участниказ Украинской революции 2917-2921 годов. Инсталляция пройдет около ПАО "Укрпочта". Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что главная цель выставки состоит в том, чтобы показать роль Украины в период кризиса и разрухи, которые остались после свержения царя Николая и падения Империи.

"Главное нужно показать, что это было прежде всего возрождение украинской государственности, формирования украинской нации, ренессанс украинской культуры", - подчеркнул историк.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Институт национальной памяти предложил правительству Украины сделать девятое марта выходным днем. Это день рождения Тараса Шевченко.