18:40 10.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100178738:mysnichenko

В метро столицы на рельсы упал человек

Полиция выясняет причины падения пассажира столичного метрополитена на рельсы десятого ноября.

В метро столицы на рельсы упал человек

Так, оказалось, что в столичном  метрополитене на станции метро "Дарница" днем десятого ноября человек упал на рельсы. Эти данные распространила пресс-служба киевского метрополитена. 

Пострадавшего вскоре подняли с рельс. На данный момент сведений про состояние этого человека нет. Полиция занимается выяснением причин инцидента. Метро функционирует в обычном режиме.

Как сообщал УРА-Информ, в конце октября 2017 г. человек упал на рельсы в киевском метро. Это произошло на станции Контрактовая площадь. Вскоре после случившегося станция была закрыта для входа и выхода. Данные про состояние человека не поступало.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив