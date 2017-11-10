В метро столицы на рельсы упал человек

Так, оказалось, что в столичном метрополитене на станции метро "Дарница" днем десятого ноября человек упал на рельсы. Эти данные распространила пресс-служба киевского метрополитена.

Пострадавшего вскоре подняли с рельс. На данный момент сведений про состояние этого человека нет. Полиция занимается выяснением причин инцидента. Метро функционирует в обычном режиме.

Как сообщал УРА-Информ, в конце октября 2017 г. человек упал на рельсы в киевском метро. Это произошло на станции Контрактовая площадь. Вскоре после случившегося станция была закрыта для входа и выхода. Данные про состояние человека не поступало.