09:57 10.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Крищенко фигурирует в деле о стрельбе в Княжичах, - Князев

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко является фигурантом дела о стрельбе в Княжичах.

Крищенко фигурирует в деле о стрельбе в Княжичах, - Князев

Во время, когда проходила это спецоперация, он руководит полицией. Его действия или бездействие также является объектом исследования уголовного дела.

Об этом в четверг вечером, 9 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Вместе с тем Князев отказался рассказывать о результатах служебного расследования относительно Княжичей.

По его словам, эта информация носит элементы агентурно оперативной работы с грифом секретно. Я вам скажу, и пойду к прокурору писать явку с повинной за разглашение секретной информации, - пояснил Князев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральная прокуратура Украины обжаловала меру пресечения подозреваемым в причастности к стрельбе в Княжичах, Киевская область. Ранее Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест экс-начальника управления уголовного розыска столицы Леонида Куряту, который является одним из фигурантов дела о перестрелке в Княжичах под Киевом.


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