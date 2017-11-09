Так, девятого ноября в столице "заминировали" станцию "Крещатик". Такие данные содержатся в сообщении сотрудников пресс-службы "Киевского метрополитена" – в одной из социальных сетей.

Согласно сообщению - станцию "Крещатик", а также пересадку недавно закрыли ради проверки. Дело в том, что поступил анонимный звонок про минирование – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, девятого ноября также было сообщение про минирование станции столичного метро Дворец спорта. Станция была срочно закрыта ради проверки. Также закрыли и пересадочный узел. В полиции сообщили, что поступил анонимный звонок о том, что станции – бомба.