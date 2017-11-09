В столице столкнулись две иномарки, пострадали водитель и пассажир

В результате аварии травмы получили два человека. Как сообщают очевидцы в социальной сети, авария произошла на пересечении улиц Златоусовская и Черновола.

Тут, по известным пока причинам, Mercedes врезался в Toyota. После удара Toyota отбросило на тротуар.

На момент аварии в салоне иномарки находились водитель и пассажирка. Скорая помощь оказала помощь женщине на месте, а водителя с травмами увезла в больницу.

Сейчас полиция и устанавливает причины столкновения.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, в Киеве в среду утром, 8 ноября, произошла масштабная авария. Возле станции метро "Шулявская" столкнулись сразу три машины. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Как сообщили в полиции, инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана. Тут по неизвестным пока причинам столкнулись Hyundai, Chery и Renault Logan.