16:25 08.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице задержаны похитители женщины

Женщину похитители удерживали примерно неделю.

В столице задержаны похитители женщины

Так, похитители удерживали женщину на территории Киевщины. В столице злоумышленники совершили похищение женщины, после чего требовали за нее выкуп – 100 тысяч долларов. Про это сообщил недавно первый замглавы украинской Нацполиции – глава криминальной полиции В. Аброськин.

Выяснилось, что похищенную злоумышленники держали около недели на территории Киевщины. По словам В. Аброськина, 62-летнюю женщину-медика злоумышленники украли вместе с ее авто. Вскоре ее авто обнаружили на одной из столичных улиц.

Как сообщал УРА-Информ, в июле 2017 г. двое мужчин были арестованы за похищение человека.


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