В Киеве после столкновения двух иномарок пострадали пять человек

В результате аварии пострадало, как минимум пять человек. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Богатырской недалеко от станции метро Героев Днепра.

Автомобиль Volvo опрокинул микроавтобус Mercedes Sprinter. На место аварии приехали сразу четыре машины "скорой помощи".

По предварительным данным тяжелых травм нет. Полиция сейчас устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Киеве в ночь на вторник, 7 ноября, сгорел дотла автомобиль. Машина, по неизвестным пока причинам, врезалась в столб, а затем загорелась. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Академика Заболотного посреди дороги.