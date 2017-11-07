Обнаженная активистка Femen с файером залезла на пушку в центре Киева

Об этом стало известно из сюжета украинского телеканала.

Как отмечается, нарушительница порядка держала в руках красный флаг, на ее теле была надпись "Revolution". Кроме того, девушка зажгла файер, выкрикивая: "Долой шоколадную гидру!".

Отметим, что акция длилась несколько минут, потом она слезла вниз, надела красный платок и побежала в сторону Верховной Рады. Неподалеку от "Арсенальной" ее остановили сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в центре Киева вблизи от станции метро "Арсенальная" обнаженная активистка движения Femen сожгла плюшевых медведей возле фирменного магазина Roshen.