В центре Киева избили иностранного дипломата

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

По словам 40-летнего пострадавшего, он направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Однако, когда поднимался с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который говорил что-то невнятное. Поэтому, он решил достать из ушей наушники, после чего получил удар в лицо.

Правоохранители начали расследование по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное нанесение легких телесных повреждений). В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, просматривают записи с камер видеонаблюдения в центре города, разыскивают свидетелей и злоумышленника.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столиц двое неизвестных напали на водителя такси и дважды выстрелили в него. Один попал в средний палец на руке, другой - в голову. Состояние водителя стабильное, сейчас он находится в больнице.