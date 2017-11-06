В центре Киева избили иностранного дипломата

На Майдане Незалежности в столице напали на дипломата одного из иностранных посольств, после чего сильно избили.
Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
По словам 40-летнего пострадавшего, он направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Однако, когда поднимался с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который говорил что-то невнятное. Поэтому, он решил достать из ушей наушники, после чего получил удар в лицо.
Правоохранители начали расследование по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное нанесение легких телесных повреждений). В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, просматривают записи с камер видеонаблюдения в центре города, разыскивают свидетелей и злоумышленника.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столиц двое неизвестных напали на водителя такси и дважды выстрелили в него. Один попал в средний палец на руке, другой - в голову. Состояние водителя стабильное, сейчас он находится в больнице.