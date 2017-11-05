В Киеве в жилом доме прогремел взрыв, погибла женщина - ФОТО

По предварительным данным взрыв произошел из-за утечки газа. В результате инцидента погибла женщина.

Как сообщает на своей страничке в Facebook начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик, около девяти часов вечера в квартире жилого дома на улице Донецкой в Соломенском районе взорвалась квартира на девятом этаже. Еще одну пострадавшую с травмами врачи доставили в больницу, - рассказала Блищик.

По ее словам, сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели и представители аварийных служб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 ноября в Харькове произошел взрыв гранаты во дворе жилого дома, в результате которого никто не пострадал. Взрывчатку бросили во двор дома неизвестные лица.