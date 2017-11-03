В Киеве заработала система видеофиксации нарушителей ПДД

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. Подобную систему фиксаций предлагают ввести по всей столице, сейчас же камеры работают в тестовом режиме, отметил он.

На данный момент камеры видеонаблюдения установлены под мостом метро и на перекрестке Голосеевского проспекта и улицы Стельмаха в Киеве.

Камеры зарегистрировали более 73 тыс нарушений, что само по себе доказывает эффективность. В добавок с новой системой парковки с помощью электронного приложения, а также видеофиксации, мы сможем усилить контроль за злостными нарушителями и поднять этику поведения на дорогах на новый уровень.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Кабмине заявили, что в 2018 году могут принять новое постановление об увеличении штрафов для нарушителей ПДД.