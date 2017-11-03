Кличко поведал о стратегии развития "умного города"

Кличко уверен, что к 2020 году в Киеве начнет полностью действовать технология smart-инфраструктуры. Очень важно не только развивать наш мегаполис, но и делиться собственным опытом с другими городами, рассказывать об инновациях, которые делают жизнь горожан комфортной и безопасной.

Одним из успешных проектов Киеве стал прозрачный бюджет, который помог его администрации экономить около двух млрд гривен из городского бюджета. Кроме того, система петиций в Киевсовете по "Бюджету участия", в которой было представлено более 800 проектов, и на которые было выделено 100 млн гривен.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно при в Киеве запустили вторую нитку главного канализационного коллектора, его открывал киевский мэр Виталий Кличко.