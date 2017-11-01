В Киеве ребенок умер от страшной инфекционной болезни

По словам матери погибшего, когда ее малышу стало плохо она тут же обратилась к врачам. Выяснилось, что ребенку поставили предварительный диагноз: менингококковая инфекция.

"30 октября, 23.00 ребенка госпитализировали в Киевскую городскую детскую клиническую инфекционную больницу. А уже в 5 утра, 31 октября, он умер", - сказано в сообщении.

В данный момент медики заявили, что дети, которые были в контакте с больным ребенком, отправили на обследование. Также врачи добавили, что причиной заболевания являются инфекции вирусной и бактериальной природы. Это могут быть менингококки, пневмококки, гемофильная палочка тип b, туберкулезные микобактерии, кишечная палочка, стрептококковые бактерии группы В, амеба.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове медикам удалось сберечь беременность пострадавшей в резонансном ДТП, прогноз позитивный.