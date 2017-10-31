В столице горел ресторан

Такие данные недавно распространили представители ГСЧС. Согласно сообщению – 30-го октября примерно в семь вечера в одном из ресторанов произошло возгорание. Выяснилось, что огонь возник в вытяжной системе заведения, которое находится в подвале пятиэтажки на улице Антонова, 4.

Вскоре на место прибыли пожарные – когда огонь уже дошел по вентиляционной шахте до пятого этажа. Уже спустя полчаса пожар был устранен. По итогам случившегося оказалась повреждена вентиляционная шахта – на площади 20 метров квадратных.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове в подземном переходе произошло возгорание.