18:15 31.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяный водитель разбил три машины и уехал с места ДТП

В Киеве пьяный водитель протаранил припаркованные три машины и скрылся с места ДТП. Нарушителя успели заметить владельцы поврежденных автомобилей.

В Киеве пьяный водитель разбил три машины и уехал с места ДТП

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По информации ведомства, мужчина выпил после работы в одном из гаражных кооперативов в столице. Выезжая на своем автомобиле Cherry, он зацепил три припаркованных авто и уехал с места происшествия.

Происходящее увидели владельцы автомобилей и передали информацию в полицию. Через несколько минут патрульные нашли злоумышленника, который сидел в уже припаркованной машине.

"Какие только версии мужчина не придумывал – и ехал, и не ехал, и пешеход, и даже "НЛО принесло". Затем он начал утверждать, что "свой, 13 лет в розыске проработал", - передает портал.

В итоге мужчина вызвал на место своих друзей, которые дали совет "ничего не подписывать и не проходить, они ничего не докажут".

Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.   

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве иномарка протаранила автомобиль полицейских. Правоохранители приехали оформлять дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадал один из полицейских.


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