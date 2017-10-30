15:19 30.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевском море нашли две огромные авиабомбы - ФОТО

В Киевском водохранилище в селе Ровжи Вышгородского района были найдены авиабомбы. По словам сотрудников государственного рыбного хозяйства Украины, вес каждой бобмы составляет 250 кг.

В Киевском море нашли две огромные авиабомбы - ФОТО

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник рыбоохранного патруля Владимир Мухин. 

"Их нашли на расстоянии около 2 км от берега на глубине 1,5 м. Авиабомбы, скорее всего, обезвредят на месте", - отметил Мухин.

Также начальник рыбоохранного патруля заявил, что масса заряда составляет 128 кг в тротиловом эквиваленте. В свою очередь радиус разлета осколков 1213 м, радиус разрушительного действия взрывной волны 600 м. Однако, как оказалось состояние авиабомб не позволяет транспортировку на полигон. В связи с этим было решено взорвать снаряды на месте. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Каховском водохранилище затонула баржа с нефтью. Длина пятна составляет шесть километров, а ширина около ста метров.


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