В Киевском море нашли две огромные авиабомбы - ФОТО

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

"Их нашли на расстоянии около 2 км от берега на глубине 1,5 м. Авиабомбы, скорее всего, обезвредят на месте", - отметил Мухин.

Также начальник рыбоохранного патруля заявил, что масса заряда составляет 128 кг в тротиловом эквиваленте. В свою очередь радиус разлета осколков 1213 м, радиус разрушительного действия взрывной волны 600 м. Однако, как оказалось состояние авиабомб не позволяет транспортировку на полигон. В связи с этим было решено взорвать снаряды на месте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Каховском водохранилище затонула баржа с нефтью. Длина пятна составляет шесть километров, а ширина около ста метров.