В центре Киева хотят запретить парковки

По мнению представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА считают, что такие меры помогут устранить пробки и предоставят правовое обоснование для эвакуации автомобилей безответственных водителей. Кроме того, они также будут стимулировать горожан больше пользоваться общественным транспортом.

Таким образом, из перечня улиц, на которых хотят запретить парковаться, исключены те, на которых есть парковочные площадки. Всего в список входит 61 улица.

Стоить добавить, что парковки могут запретить на таких улицах: ул. Михайловская; Львовская площадь; ул. Сечевых Стрельцов; ул. Мельникова (от ул. Глубочицкой до ул. Дорогожицкой); ул. Елены Телиги; пр. Степана Бандеры; пр. Генерала Ватутина и многих других.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине с четверга, 26 октября, ужесточат ответственность за парковку в местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. По словам главы полиции, с завтрашнего дня вступает в действие закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью".