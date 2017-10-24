Один из участников погрома в Святошинском райсуде находился в розыске - полиция

Полиция разыскивала его за ложное сообщение о минировании исправительной колонии. Об этом во вторник, 24 октября, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, сегодня после разблокирования здания суда в отделение полиции было доставлено 30 человек. Когда их личности были установлены, выяснилось, что среди доставленных есть уроженец России, 1991 года рождения, который находится в розыске.

Правоохранители также установили, что ранее мужчина, который сейчас проживает под Киевом, самовольно покинул воинскую часть в Ужгороде.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке соответствующей статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему также будет объявлено подозрение в совершении правонарушения в Святошинском районном суде по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 21 октября возле станции метро "Академгородок" в Киеве произошла драка со стрельбой из травматического оружия с участием Коханивского, в результате чего один человек получил ранения.

Как сообщал УРА-Информ, накануне группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале Святошинского райсуда Киева, где рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения.

В результате сегодня силовики вынуждены были штурмом брать зал Святошинского районного суда города Киева.