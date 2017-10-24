К Святошинскому суду подтянуты десятки полицейских

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, в здании суда на данный момент забаррикадировались около 50 человек, само помещение взято в оцепление более чем сотней правоохранителей, так что Коханивский не имеет никакого шанса совершить побег.

В настоящее время среди полиции пострадавших нет и из активистов никто не обращался в медицинские заведения. Ранее активисты не дали судьям принять меру пресечение лидеру ОУН-УПА Николаю Коханивскому, который стрелял в человека около метро "Академгородок". Мужчина получил небольшие ранения.

Как сообщалось в " УРА-Информ", активисты окружили Коханивского в здании Святошинского суда и не дали конвою подойти к подсудимому.