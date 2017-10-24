09:43 24.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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К Святошинскому суду подтянуты десятки полицейских

Охрану общественного порядка в Святошинском районном суде Киева дополнительно усилили полицейскими нарядами.

К Святошинскому суду подтянуты десятки полицейских

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, в здании суда на данный момент забаррикадировались около 50 человек, само помещение взято в оцепление более чем сотней правоохранителей, так что Коханивский не имеет никакого шанса совершить побег.

В настоящее время среди полиции пострадавших нет и из активистов никто не обращался в медицинские заведения. Ранее активисты не дали судьям принять меру пресечение лидеру ОУН-УПА Николаю Коханивскому, который стрелял в человека около метро "Академгородок". Мужчина получил небольшие ранения.

Как сообщалось в " УРА-Информ", активисты окружили Коханивского в здании Святошинского суда и не дали конвою подойти к подсудимому. 


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