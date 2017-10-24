Активисты разгромили зал суда, где находится Кохановский - ФОТО, ВИДЕО

Судья перенес заседание на 24 октября. При этом после объявления первого перерыва активисты заставили судью вернуться в зал суда, а затем объявили ей отвод.

Соответствующее ходатайство защиты было рассмотрено и отклонено. После чего судья во второй раз объявила перерыв до девяти часов утра вторника.

Однако активисты окружили Коханивского и не дали конвою подойти к подсудимому. Они разгромили зал суда и стали живой стеной перед дверью, чтобы не упустить правоохранителей в зал.

В свою очередь полиция вынуждена была штурмовать помещение с применением слезоточивого газа после того, как сторонники лидера добровольческого батальона ОУН забаррикадировалась в зале, чтобы не дать полиции отвести подозреваемого в изолятор временного содержания.

Сам Кохановский заявил, что это провокация. По его словам, активисты решили ждать утра для продолжения заседания. Вместе с тем к зданию суда подъехали машины скорой помощи и пожарные, однако их в зал не пустили.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 октября Коханивского задержали правоохранители из-за конфликта с активистом Правого сектора Русланом Качмалой, который перерос в драку со стрельбой.