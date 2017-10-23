В столице пройдут с/х ярмарки

Такие данные уже распространили в Департаменте развития предпринимательства – сообщили в КГГА. Таким образом, с/х ярмарки будут проведены 28-го октября на ул. Голосеевская, на Ревуцкого; ул. Сабурова, ул. Милославская, Нестайко, Иорданская 1-9;К. Билокур; Степана Бандеры, Киприанова, 2-28; ул. Стадионная, ул. В. Василевской, 1-17. 29-го же октября ярмарки запланированы на ул. Конева, ул. И. Кудри, ул. Эрнста, Вернадского, 79. Киевлянам и гостям города предложат широкий ассортимент продуктов питания.

Как сообщал УРА-Информ, в столице сезонные ярмарки были проведены в сентябре.