16:23 23.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдут с/х ярмарки

28 и 29 октября в Киеве запланировано проведение с/х ярмарок.

В столице пройдут с/х ярмарки

Такие данные уже распространили в Департаменте развития предпринимательства – сообщили в КГГА. Таким образом, с/х ярмарки будут проведены 28-го октября на ул. Голосеевская, на Ревуцкого; ул. Сабурова, ул. Милославская, Нестайко, Иорданская 1-9;К. Билокур; Степана Бандеры, Киприанова, 2-28; ул. Стадионная, ул. В. Василевской, 1-17. 29-го же октября ярмарки запланированы на ул. Конева, ул. И. Кудри, ул. Эрнста, Вернадского, 79. Киевлянам и гостям города предложат широкий ассортимент продуктов питания.

Как сообщал УРА-Информ, в столице сезонные ярмарки были проведены в сентябре.


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