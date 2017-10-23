07:29 23.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве водитель сбил пешехода - ФОТО

В Киеве в воскресенье вечером, 22 октября, иномарка сбила перехода-нарушителя.

В Киеве водитель сбил пешехода - ФОТО

В результате аварии молодой человек получил многочисленные травмы. Скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вадима Гетьмана. Тут водитель автомобиля Seat наехал на пешехода, который пытался перебежать дорогу в непредусмотренном для этого месте.

Отмечается, что пешеход решил перебежать шесть полос, между которыми находится отбойник, прямо под надземным пешеходным переходом. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Львова в воскресенье, 22 октября, иномарка наехала на пешехода. В результате аварии 14-летний подросток получил травмы.


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