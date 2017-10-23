В Киеве водитель сбил пешехода - ФОТО

В результате аварии молодой человек получил многочисленные травмы. Скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вадима Гетьмана. Тут водитель автомобиля Seat наехал на пешехода, который пытался перебежать дорогу в непредусмотренном для этого месте.

Отмечается, что пешеход решил перебежать шесть полос, между которыми находится отбойник, прямо под надземным пешеходным переходом. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Львова в воскресенье, 22 октября, иномарка наехала на пешехода. В результате аварии 14-летний подросток получил травмы.