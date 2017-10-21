В Киеве создадут музей истории "Бабьего Яра"

Отмечается, что в документе № 331/2017, целью акта является увековечение памяти жертв трагедии "Бабьего Яра", памяти жертв других преступлений, совершенных нацистами и их союзниками на территории Украины во время Второй мировой войны.

Соответствующим документом президент также утвердил персональный состав оргкомитета.

Сопредседателями Организационного комитета является Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин.

Кабинет Министров обеспечить разработку на основе предложений оргкомитета и утвердить в трехмесячный срок план мероприятий по перспективному развитию Национального историко-мемориального заповедника.

В частности, КМУ должен провести международный конкурс проектов мемориального комплекса заповедника, и проработан вопрос создания музея истории Бабьего Яра и других объектов по увековечению памяти жертв Холокоста.

Памяти жертв других преступлений, совершенных нацистами во время оккупации Киева и населенных пунктов Украина в отношении мирных жителей, военнопленных, участников украинского освободительного движения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов поддержать идею создания антикоррупционной палаты в существующем суде. По его мнению такой суд должен быть создан еще в 2017 году.