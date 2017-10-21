Подозреваемая в похищении младенца в столице задержана

Такие данные при помощи страницы в Facebook уже распространил "Киев Оперативный". Согласно этому сообщению – работники правоохранительных органов уже провели задержание похитителей младенца. На данный момент с ребенком все в порядке.

Ранее же обнародовали видео с камер наблюдения в аптеке г. Вышгород. На видео видно женщину, по приметам очень похожую на подозреваемую.

Как сообщал УРА-Информ, 20-го октября на Оболони у мужчины прямо в детсаду похитили младенца, которому исполнилось два месяца. Похищение произошло в момент, когда отец отлучился в детсад, чтобы забрать свою старшую дочь.