13:38 21.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Подозреваемая в похищении младенца в столице задержана

Полиция уже провела задержание подозреваемой в похищении младенца в столичном Оболонском районе.

Подозреваемая в похищении младенца в столице задержана

Такие данные при помощи страницы в Facebook уже распространил "Киев Оперативный". Согласно этому сообщению – работники правоохранительных органов уже провели задержание похитителей младенца. На данный момент с ребенком все в порядке.

Ранее же обнародовали видео с камер наблюдения в аптеке г. Вышгород. На видео видно женщину, по приметам очень похожую на подозреваемую.

Как сообщал УРА-Информ, 20-го октября на Оболони у мужчины прямо в детсаду похитили младенца, которому исполнилось два месяца. Похищение произошло в момент, когда отец отлучился в детсад, чтобы забрать свою старшую дочь.


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