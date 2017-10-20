В центре столицы движение ограничат на два месяца

В центре города с 29-го ноября по 31-е января должно быть отчасти ограничено движение автотранспорта - на Владимирском проезде. Движение ограничат по причине празднования Рождества и Нового года.

Так, запретят передвижение всех видов автотранспорта по Владимирскому проезду – от Малой Житомирской до Михайловской пл. Также временные ограничения введут 19 и 31 декабря, первого января и седьмого – на ул. Софиевская – до Михайловской пл.

Как сообщал УРА-Информ, на столичном Подоле ограничат движение автотранспорта – с 21-го октября. Причина – проведение дорожного ремонта.