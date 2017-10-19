В Жулянах установили автоматы для самостоятельной регистрации на рейс - ФОТО

Соответствующие сведения сообщает пресс-служба аэропорта.

Отметим, что онлайн-регистрация предназначена в первую очередь для того, чтобы пассажир зарегистрировался на рейс в режиме онлайн и имел возможность самостоятельно распечатать свой посадочный талон. Такая процедура будет занимать приблизительно две минуты.

Также сотрудники паспортного контроля отмечают, что для регистрации понадобится только паспорт. Кроме того, услугой могут воспользоваться пассажиры рейсов двух авиакомпаний – LOT и Buta Airways (Azerbaijan Airlines).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аэропортах по всему миру возникли серьезные проблемы с компьютерными системами. Таких как: Лондонский Хитроу и Гатвик, Парижский Шарль де Голль, Сингапурский Чанги, Йоханнесбург, Цюрих, Мельбурн и Вашингтонский Рейган.