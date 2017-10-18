17:19 18.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупредили про туман в столице

Видимость на автодорогах столицы составит около 200-500 метров.

Синоптики предупредили про туман в столице

Синоптики предупредили про туман в столице завтра, 19-20 октября 2017 г. Такие данные распространила пресс-служба КГГА – ссылаясь на данные Укргидрометцентра. Ночью 19-го октября 2017 г. в Киеве ожидается туман, и видимость составит 200-500 метров – сказано в сообщении.

Согласно данным КГГА, в указанный день также синоптики обещали переменную облачность, ветер обещали юго-западный, 5-10 метров за секунду. Ночью температура воздуха составит 10 градусов тепла, а днем – 17-19 градусов тепла. 20-го октября ночью, а также утром тоже будет туман.

Как сообщал УРА-Информ, синоптики прогнозировали потепление на 18-е октября.


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