В Киеве автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами - ФОТО

Об этом сообщил Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook.

По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло возле остановки Политехническая. В частности, водитель автомобиля Fiat не справился с управлением и въехал в маршрутный автобус.

К счастью, на этот раз под колесами автомобиля никто не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожской области в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина-водитель, которая сбила собаку и потом врезалась в дерево.