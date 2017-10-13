15:19 13.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами - ФОТО

В столице на улице Борщаговской случились авария с участием автомобиля Fiat и маршрутки с пассажирами.

В Киеве автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами - ФОТО

Об этом сообщил Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook.

По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло возле остановки Политехническая. В частности, водитель автомобиля Fiat не справился с управлением и въехал в маршрутный автобус.

К счастью, на этот раз под колесами автомобиля никто не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожской области в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина-водитель, которая сбила собаку и потом врезалась в дерево.


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