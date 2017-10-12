В столице переименованы десять улиц

Также было одобрено переименование ряда переулков города. Такие данные поступили от пресс-службы Киевсовета. Таким образом, Киевсовет недавно решил переименовать такие улицы: Красноводскую на Хотинскую на Подоле, а также Днепродзержинскую на Каменскую, Лебедева на Поправки – что в Днепровском районе; Галана на Волошина, кроме того также - Днепропетровскую на Новокодацкую, Краснодонскую на Кучмин Яр, Лебедева-Кумача на Голего; Социалистическую на Мациевича, а также еще Шамрыло на Парково-Сырецкую, Потье на Цедика. Также новое наименование будет дано переулку Бориса Шахлина.

Как сообщал УРА-Информ, жители столицы ранее просили не переименовывать проспект Победы.