15:52 12.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице переименованы десять улиц

Киевгорсовет одобрил переименование целого ряда столичных улиц.

В столице переименованы десять улиц

Также было одобрено переименование ряда переулков города. Такие данные поступили от пресс-службы Киевсовета. Таким образом, Киевсовет недавно решил переименовать такие улицы: Красноводскую на Хотинскую на Подоле, а также Днепродзержинскую на Каменскую, Лебедева на Поправки – что в Днепровском районе; Галана на Волошина, кроме того также - Днепропетровскую на Новокодацкую, Краснодонскую на Кучмин Яр, Лебедева-Кумача на Голего; Социалистическую на Мациевича, а также еще Шамрыло на Парково-Сырецкую, Потье на Цедика. Также новое наименование будет дано переулку Бориса Шахлина.

Как сообщал УРА-Информ, жители столицы ранее просили не переименовывать проспект Победы.


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