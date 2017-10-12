15:00 12.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ко Дню защитника Украины запустят ретро-поезд

В столице ко Дню защитника Украины, 14 октября, будет запущен ретропоезд со станции Киев-Пассажирский. В частности, за два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи

В Киеве ко Дню защитника Украины запустят ретро-поезд

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", в составе поезда комфортабельные вагоны с мягкими местами для сидения, а также вагон-ресторан. Также во время путешествия на ретро-поезде все пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром.

К примеру, они увидят грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, здание исторического депо Киев-Демеевский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов.

"Также желающие могут посетить выставку исторического подвижного состава на станции Киев-Пассажирский, расположенной возле 14-го пути", – добавили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Хмельницкой области грузовой поезд сбил парня. Молодой человек умер на месте происшествия.


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