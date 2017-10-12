В Киеве иномарка протаранила троллейбус - ФОТО

К счастью, во время столкновения никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Правды.

Виновник ДТП признал свою вину, а также признался, что употреблял алкоголь, перед тем, как сесть за руль. При этом мужчина заявил, что знаком с премьером Владимиром Гройсманом и мог бы "все порешать", но не стане этого делать, поскольку хочет правосудия.

Знаешь почему? Я такой, как ты человек, - заявил виновник аварии патрульному, добавив что троллейбус ударил, что бы не ударить человека.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье пьяный угонщик протаранил припаркованные автомобили.