В Киеве правоохранители задержали мужчину с гранатой

В Дарницком районе столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.
По словам полицейских, в поле зрения полицейских попал подозрительный мужчина. Во время общения с ним правоохранители заметили в его кармане опасный предмет.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые во время поверхностного осмотра обнаружили и изъяли предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1 и запал к ней.
Как отмечается, злоумышленником оказался 34-летний киевлянин, который заявил правоохранителям, что нашел боеприпас в лесу.
По данному факту незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", у жителей Черниговщины также было найдено 1,2 тыс. патронов. Так, на Черниговщине за время проведения операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители сумели изъять у местных жителей 20 единиц оружия.