В Киеве правоохранители задержали мужчину с гранатой

По словам полицейских, в поле зрения полицейских попал подозрительный мужчина. Во время общения с ним правоохранители заметили в его кармане опасный предмет.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые во время поверхностного осмотра обнаружили и изъяли предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1 и запал к ней.

Как отмечается, злоумышленником оказался 34-летний киевлянин, который заявил правоохранителям, что нашел боеприпас в лесу.

По данному факту незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", у жителей Черниговщины также было найдено 1,2 тыс. патронов. Так, на Черниговщине за время проведения операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители сумели изъять у местных жителей 20 единиц оружия.