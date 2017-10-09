В Киеве столкнулись две легковушки, пострадал ребенок

В результате аварии пострадал ребенок. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Победы.

Тут, по неизвестным пока причинам, один Opel врезался в другой. От сильного удара травмы получил ребенок, который находился в одной их машин.

Скора помощь увезла пострадавшего в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Киеве в воскресенье вечером, 8 октября, столкнулись сразу пять машин. дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от Шулявского моста в направлении центра.

Тут на мокрой после дожде дороге столкнулись легковушки Audi, Daewoo, Volkswagen, Mercedes и Mazda. К счастью никто из людей в результате аварии не погиб. Вместе с тем пострадала одна из пассажирок.