13:38 09.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100175786:mysnichenko

КГГА приобрела машины для устранения прорывов

По причине роста числа аварий на водопроводных сетях столичная администрация закупила шесть специальных машин.

КГГА приобрела машины для устранения прорывов

Также планируется и в дальнейшем приобретать аварийные авто для проведения ремонта порывов. Об этом сообщил на брифинге замглавы КГГА - Петр Пантелеев.

Согласно его словам – сейчас растет количество различных аварийных ситуаций, мощности аварийных служб также должны расти. В 2017 г. было образовано коммунальное предприятие, тепловые сети обслуживающее. Пока что по десять процентов их общего числа и городом приобретено шесть новых авто, оснащенных на все 100% всем необходимым оборудованием.

Как сообщал УРА-Информ, в КГГА поведали также о решении проблем с горячим водоснабжением.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив