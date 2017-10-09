КГГА приобрела машины для устранения прорывов

Также планируется и в дальнейшем приобретать аварийные авто для проведения ремонта порывов. Об этом сообщил на брифинге замглавы КГГА - Петр Пантелеев.

Согласно его словам – сейчас растет количество различных аварийных ситуаций, мощности аварийных служб также должны расти. В 2017 г. было образовано коммунальное предприятие, тепловые сети обслуживающее. Пока что по десять процентов их общего числа и городом приобретено шесть новых авто, оснащенных на все 100% всем необходимым оборудованием.

Как сообщал УРА-Информ, в КГГА поведали также о решении проблем с горячим водоснабжением.