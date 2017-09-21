Женщина, попавшая под колеса столичного трамвая, умерла в карете скорой

Врачи не довезли ее до больницы и пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители напомнили, что авария произошла на улице Тростянецкой в Дарницком районе столицы. В результате аварии погибли мальчик 2012 года рождения и его мать 1980 года рождения.

В свою очередь водитель трамвая рассказал, что он заметил на проезжей части двух людей, которые неожиданно начали перебегать через рельсы, но затормозить уже не успел.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду поздно вечером столичный трамвай сбил женщину с ребенком. В результате аварии мальчик погиб на месте происшествия.