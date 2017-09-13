В Киеве вандалы окрасили реку Лыбедь - ФОТО

Соответствующее фотографии начали появляться в социальных сетях.

Отметим, что в фонтане, расположенном на Майдане Независимости, вода обрела зеленый цвет. При этом то же самое случилось и с фонтаном на Подоле на улице Сагайдачного.

По словам директор "Киевводфонда" Светланы Козловской, тот, кто это делает не понимает какой ущерб он наносит бюджету.

"В каскадном фонтане 40 тонн воды. После таких шуток ее нужно полностью слить, фонтан почистить и залить заново. А один куб. м. воды стоит 14,2 грн", - отметила Козловская.

Однако чем именно вандалы закрасили воду пока неизвестно. По этому поводу комунальщики заверили, что если хулиганы не успокоятся, фонтаны отклучат еще в сентябре.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Соломенском районе столицы прорвало трубопровод. Столб горячей воды, который вырвался из-под асфальта, достиг высоты выше четвертого этажа, а это около 12 метров.