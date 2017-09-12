В Киеве из-за неразделенной любви повесился молодой парень

Об трагическом инциденте сообщили на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

Как отмечается, парень покончил с собой путем повешения из-за безответной любви. Также известно, что он был 1995 года рождения.

По предварительной информации, парень повесился из-за неразделенной любви. Кром того, погибший жил и работал в этом доме.

Примечательно, что на месте инцидента была найдена предсмертная записка. Ее содержание не разглашается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение последних шести месяцев в столице было зафиксировано 216 самоубийств. Органы полиции города зафиксировали в 2013-ом году также 329 самоубийств, в 2014-ом году – 383 случая, а также в 2015-ом году – 432 самоубийства и в 2016-ом – 377.