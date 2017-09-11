В столице была драка на СТО

Также у мужчины выявили перелом носа. Известно, что в столице была драка на станции техобслуживания (СТО). Эти данные распространил недавно отдел коммуникации столичной полиции. Служащие станции рассказали, что к ним заехали сразу четверо, которые просили поменять в авто смазку.

На это сотрудники попросили подождать. Клиенты разозлились и один даже ударил по лицу сотрудника СТО. Затем нападавший сбегал к авто за битой и продолжил уже ею избиение других сотрудников. После этого злоумышленники также забрали видеозапись своего нападения.

Как сообщал УРА-Информ, весной в столице была драка в троллейбусе.