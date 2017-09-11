В столичном метро в час-пик загорелась проводка, движение поездов между "Петровкой" и "Тараса Шевченко" закрыто

В результате инцидента движение на синей ветке между станциями "Петровкой" и "Тараса Шевченко" остановлено движение на неопределенный период. Как сообщают сотрудник полиции, дежуривший на станции метро "Тараса Шевченко", на данный момент поезда курсируют от станции метро "Оболонь" до "Героев Днепра" и с "Контрактовой площади" до "Теремков".

Станция метро "Тараса Шевченко" закрыта на вход для пассажиров. Тут вывешена табличка "закрыто по техническим причинам". В свою очередь официальная страничка Киевского метрополитена в социальной сети сообщает, что движение осуществляется на синей ветке "Героев Днепра - Майдан Незалежности" и "Петровка" - "Теремки". На перегоне "Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" было выявлено задымление.

На вход также закрыты станции метро "Контрактовая площадь", "Оболонь" и "Почтовая площадь".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лондоне в срочном порядке эвакуировали людей из станции метро Oxford Circus. Тут в пятницу утром, 11 августа, в одном из вагонов поезда произошло задымление. Как сообщает The Telegraph, в настоящее время линия метро Bakerloo остановлена после того, как увидели клубы дыма, которые шли из одного из поездов.