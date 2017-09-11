В Киеве иномарка сбила насмерть женщину, водитель сбежал - ФОТО

Тут автомобиль Range Rove насмерть сбил женщину. В результате аварии от полученных травмы девушка умерла на месте происшествия, а водитель скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошла на проспекте Соборности рядом с остановкой "Давыдова". При этом очевидцы утверждают, что перед аварией девушка расписала алкогольные напитки в парке рядом. Потом она решила перейти трехполосную дорогу.

Полиция продолжает розыскивать виновника аварии и просит свидетелей аварии или всех, кто владеет информацией о местонахождении автомобиля, срочно им позвонить.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на востоке Бразилии в понедельник утром, 11 сентября, произошла страшная авария. Тут грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус. В результате аварии 11 человек погибли.