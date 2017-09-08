Кличко поведал о стоимости и качестве новых дорог столицы

Так, столица уже примкнула к сотрудничеству с инициативой CoST, и по этой причине отныне качество столичных дорог и эффективность применения средств на ремонт намерены оценивать независимые эксперты. Такое сообщение восьмого сентября поступило от столичного мэра Виталия Кличко.

Про это он рассказал по итогам подписания Меморандума про взаимопонимание между Секретариатом Инициативы CoST, а также между КГГА и корпорацией "Киевавтодор" – отметили в КГГА. На данный момент в столице продолжаются дорожные работы. Мэр отметил, что он рад тому, что был подписан Меморандум с независимой организацией, что могла бы оценить соотношение вложенных средств и качеством работ на трассах, которые ремонтируются.

Как сообщал УРА-Информ, в украинском Дорожном фонде в 2018 г. будет предусмотрено 40 млрд грн.