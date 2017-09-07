В Киеве в четверг на бульваре Ромена Роллана будет ограничено движения транспорта – КГГА

Тут на бульваре Ромена Роллана, на участке от улицы Тулузы до проспекта Леся Курбаса ночью будет проводиться дорожный ремонт. В связи с чем будет частично ограничат движение транспорта.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, начиная с девяти часов вечера сегодняшнего дня и до шести часов утра пятницы будет проводитсяремонт асфальтобетонного покрытия. Вместе с тем столичные власти напоминают, что 5 до 20 сентября частично ограничено движение транспорта из-за ремонта покрытия из брусчатки на улице Богдана Хмельницкого - на участке от дома № 10 до дома № 12.

Коммунальные службы города просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице на улице Богдана Хмельницкого запланирован ремонт дорожного покрытия. В связи с чем коммунальные службы предупреждают, что до 20-го сентября будет частично ограничено передвижение автотранспорта на столичной улице Богдана Хмельницкого.