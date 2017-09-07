17:42 07.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под Киевом обнаружен арсенал оружия

По факту выявленного оружия уже открыто уголовное производство.

Под Киевом обнаружен арсенал оружия

Известно, что под Киевом в н.п. Вишневое недавно был выявлен арсенал оружия. Оружие нашли у переселенца с Донбасса – говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Киевщины.

Так, в городе Вишневое на месте временного жительства 28-летнего мужчины, прибывшегот в столицу в 2014 г., правоохранители выявили 350 патронов, а также три магазина к автомату Калашникова, пистолет, биты, револьвер и ножи в количестве 23-ех штук. Кроме того, также были изъяты прочие вещдоки.

Как сообщал УРА-Информ, Украина готова принять летальное оружие от США – заявлял ранее министр обороны Степан Полторак.


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  • Вчера вечером, 5 декабря, в Вишневом обстреляли машину Антона Замараева, кандидата в мэры, депутата горсовета и главы городской ячейки партии «УДАР Виталия Кличко». Стало известно, что инцидент произошел в 20:30 в центре города на улице Октябрьской. 
 
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