Под Киевом обнаружен арсенал оружия

Известно, что под Киевом в н.п. Вишневое недавно был выявлен арсенал оружия. Оружие нашли у переселенца с Донбасса – говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Киевщины.

Так, в городе Вишневое на месте временного жительства 28-летнего мужчины, прибывшегот в столицу в 2014 г., правоохранители выявили 350 патронов, а также три магазина к автомату Калашникова, пистолет, биты, револьвер и ножи в количестве 23-ех штук. Кроме того, также были изъяты прочие вещдоки.

Как сообщал УРА-Информ, Украина готова принять летальное оружие от США – заявлял ранее министр обороны Степан Полторак.